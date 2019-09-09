Хоккеист из США запретил невесте хлопать Медведеву

Американский хоккеист запретил невесте поддерживать Медведева и разозлил фанатов

Медведев в одном из розыгрышей обыграл испанца Рафаэля Надаля , после чего Вонн зааплодировала ему, однако спутник оборвал ее радость. Пользователи соцсетей посчитали поступок Суббэна некорректным.

«Не знаю, как на это реагировать. Надеюсь, она поставила его на место»,

«Если он хочет женится на ней, пусть никогда не указывает, как себя вести… тем более на людях»,

«Парниша, она чемпионка мира и может хлопать, сколько ей вздумается», — писали юзеры.

Сам хоккеист заявил, что не выступал против Медведева.

«Кто-то должен был держать ее в узде. Мои поздравления обоим!» — написал он в Twitter.

Медведев проиграл Надалю в финале US Open. Поединок завершился со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу испанца. Медведев стал первым представителем России в финале турнира за последние почти 15 лет.