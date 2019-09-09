Сафин отказался оправдываться за стиль комментирования

Бывшая первая ракетка мира, россиянин Марат Сафин поделился впечатлениями от работы комментатором на финале Открытого чемпионата США по теннису, сообщает Sport24.
В социальных сетях разгорелось бурное обсуждение стиля комментирования Сафина.
"Я пытался работать как умею. Если были какие-то недочеты, прошу не судить меня строго и простить. Я не хочу извиняться, но вроде получилось нормально. Спасибо, что кто-то понял и оценил, отдача нормальная, положительных комментариев больше, чем отрицательных. Понятно, что у всех восприятие разное, но я, опять же, не хочу оправдываться. Я такой, какой я есть", — сказал Сафин.