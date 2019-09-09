Джокович оценил игру Медведева 

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что россиянин Даниил Медведев должен гордиться своими результатами, показанными летом, передает РИА "Новости".
Первая ракетка мира поздравил испанца Рафаэля Надаля с победой над россиянином в финале Открытого чемпионата США.
"Поздравляю Даниила с этим невероятным летом на харде в США. Ты должен гордиться собой! Тебя ждут великие дела. Хорошая работа, парни, спасибо за фантастический матч", — написал Джокович в твиттере.
Медведев летом стал победителем турнира в Цинциннати, а также дошел до финалов в Монреале и в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что защитник "Барселоны" Жерар Пике восхитился финалистом US Open Медведевым.