Медведев рассказал о славе после US Open

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о свалившейся на него славе.

"Это правда, что обрушилась популярность. Но для меня главное — оставаться в жизни с близкими людьми тем, кем был и есть. Это ведь поможет потом и на корте, когда ты знаешь, что слава тебя никак не изменила", — цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, 9 сентября Медведев проиграл Надалю в пяти сетах в финале Открытого чемпионата США (US Open). Позже Надаль заявил, что россиянин Даниил Медведев является лучшим теннисистом нового поколения на данный момент.

Ранее экс-первая ракетка мира Мария Шарапова провела выставочный матч с датской теннисисткой Каролин Возняцки в США.