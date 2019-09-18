Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
13 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Зенит
Зенит
3 1
Арсенал Арсенал
13 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Мальорка
Мальорка
0 0
Атлетик Б Атлетик Б
13 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фортуна
Фортуна
1 1
Вольфсбург Вольфсбург
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
1 2
Урал Урал
Сочи
Сочи
0 1
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 0
Лестер Сити Лестер Сити
14 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 2
Леванте Леванте
Леганес
Леганес
0 3
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 0
Атлетико М Атлетико М
14 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
1 2
Вердер Вердер
Боруссия Д
Боруссия Д
4 0
Байер Байер
Кёльн
Кёльн
0 1
Боруссия М Боруссия М
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
2 1
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
0 2
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
4 2
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
3 1
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
2 2
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
1 2
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
0 1
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
0 2
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 3
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
1 5
Шальке-04 Шальке-04
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
0 0
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
2 1
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
20 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
17:30
Спартак М Спартак М
20 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
22:00
Борнмут Борнмут
20 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
22:00
Бетис Бетис
20 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
21:30
Майнц Майнц
21 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ахмат
Ахмат
14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит
Зенит
16:30
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Ростов Ростов
21 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
14:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Эвертон
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
17:00
Уотфорд Уотфорд
21 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
14:00
Вальядолид Вальядолид
Леванте
Леванте
17:00
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
19:30
Сельта Сельта
21 сентября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Бавария
Бавария
16:30
Кёльн Кёльн
Байер
Байер
16:30
Унион Унион
Герта
Герта
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
22 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
14:00
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
16:30
Урал Урал
22 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
16:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
18:30
Астон Вилла Астон Вилла
22 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
13:00
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
15:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Валенсия
Валенсия
17:00
Леганес Леганес
22 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Фортуна Фортуна
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:00
Боруссия Д Боруссия Д
23 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
24 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
20:00
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
21:00
Леванте Леванте
Барселона
Барселона
22:00
Вильярреал Вильярреал
25 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
20:00
Атлетик Б Атлетик Б
Мальорка
Мальорка
20:00
Атлетико М Атлетико М
Валенсия
Валенсия
21:00
Хетафе Хетафе
26 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
20:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
21:00
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
22:00
Алавес Алавес

«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке 

Газета.Ru + ещё 2 5 часов назад
Российская теннисистка Мария Шарапова дала большое интервью известному журналу о путешествиях. В частности, экс-первая ракетка мира заявила, что, несмотря на сильную любовь к России, своим домом она считает все-таки Соединенные штаты Америки. «Газета.Ru» собрала самые яркие высказывания одной из лучших спортсменок отечественного тенниса.
Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова приняла участие в подкасте всемирно известного журнала о путешествиях — Condé Nast Traveller. Один из вопросов был посвящен тому, какую страну спортсменка считает своим домом. Напомним, что Шарапова родилась в 1987 году в Ханты-Мансийском автономном округе, в городе Нягань, куда ее родители, родом из белорусского Гомеля, переехали после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Собственно, статус города Нягань приобрела всего за два года до рождения будущей звезды тенниса.
Вскоре после этого Шараповы из холодной Сибири переехали на черноморское побережье, в Сочи. Там четырехлетняя Маша и начала заниматься теннисом.
Возможно, судьбоносной для Марии оказалась встреча с легендой женского тенниса чешкой Мартиной Навратиловой, которая разглядев в девочке талант, посоветовала ее отцу отправить дочь во Флориду — в академию Ника Боллетьери.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

🧡📸 @wmag

Публикация от  Maria Sharapova (@mariasharapova)

В 1995 году Юрий Шарапов вместе с восьмилетней дочерью Марией переехали во флоридский Брейдентон. В этом южном городке с населением чуть больше полусотни тысяч человек теннисистка живет до сих пор.
«Когда мы только перебрались в Штаты, меня удивили некоторые вещи. Например, насколько здесь все просто. Едешь, например, за продуктами. Подъезжаешь на авто к магазину, заходишь туда, потом вывозишь тележку с покупками на парковку, загружаешь в машину, едешь домой. Завозишь продукты, считай, прямо себе в дом», — поделилась Шарапова воспоминаниями.
В 2015 году в СМИ начала широко обсуждаться возможность смены гражданства Шараповой. Но тогда Мария ясно дала понять, что гражданкой США она пока становиться не собирается.
«Я могла бы сменить гражданство, если бы захотела, однако ни в моей семье, ни в моей команде этот вопрос не поднимался. Происхождение сыграло существенную роль в формировании меня такой, какая я есть. Дело не только в гражданстве, но и в семейных ценностях, в богатой культуре. Моя жизнь в России — тот жизненный опыт, который сформировал меня как личность. Это не только страна, но люди, менталитет, умение держать удар», — заявила она тогда в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Шарапова — бренд сама по себе. Ее линии одежды, парфюма, косметики и конфет известны по всему миру. Но для многих за рубежом она ассоциируется в том числе и с Россией. Главным «соединением» Шараповой и России является ее выступление на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Тогда, напомним, Мария не только завоевала серебряную медаль Игр, где без шансов уступила Серене Уильямс, но и была знаменосцем российской команды на церемонии открытия.
«Я переехала в Штаты из-за тенниса и довольно быстро приняла тамошний образ жизни. Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, — русские. Многие мои родственники все так же проживают в России, поэтому я чувствую с ней сильную связь. Но мой дом — это США, конечно», — продолжает Мария.
«В России, к примеру, в моем детстве, все было намного сложнее: лучшее молоко продавалось на одном маленьком рынке, овощи — на другом. Нужно было ездить на автобусе, а от остановки идти до дома 20 минут пешком. А в доме не было лифта. Тогда я считала это роскошью», — сравнила США и Россию Шарапова.
Мария далеко не первая и уж точно не последняя представительница спортивного мира России, переехавшая в Штаты. Наверное, самым российским видом спорта за океаном является хоккей. И совсем не секрет, что российские хоккеисты покупают очень много недвижимости именно там, по ту сторону Атлантики.
Главными спикерами по поводу жизни в Америке являются новоиспеченный форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и защитник «Колорадо» Никита Задоров.
Панарин, например, допускает, что останется в США по завершении карьеры.
«Думал об этом. Однозначного ответа сейчас у меня нет. Но есть реально большой шанс, не стану скрывать, что я буду жить в Штатах. И не считаю это каким-то предательством. Каждый выбирает, что ему нужно. Живем мы один раз», — заявил он.
Во время весеннего чемпионата мира Задоров стал объектом нападок со стороны прогрессивного патриотического сообщества России, которое также обвиняло спортсмена в предательстве родины. Хоккеисту подобные обвинения показались смешными.
«Просто кто-то очень хочет заткнуть мне рот. Говорят, что это пропаганда, что я американизировался. Но это вызывает только смех и у меня, и у нормальных болельщиков, читающих подобное. Это полный бред. Если человеку не наплевать на свою страну и на то, что происходит, то он должен высказываться и что-то менять. Это мой путь. Потому что я — публичный человек. Не хочу переходить на личности и отвечать этим людям. Но буду гнуть свою линию и говорить то, что я думаю. Ничего с этим не сделаете», — парировал он.
Газета.Ru: последние новости
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из колонии Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из колонии Юниорка Тутберидзе Канышева пропустит этап Гран-при в Италии Юниорка Тутберидзе Канышева пропустит этап Гран-при в Италии Хабиб Нурмагомедов уверен в проведении своего следующего боя в России Хабиб Нурмагомедов уверен в проведении своего следующего боя в России
Комментарии37
Теннис , Видео , Статьи , Григорий Березкин , Серена Уильямс , Мартина Навратилова , Юрий Шарапов , Никита Задоров , Мария Шарапова , Артемий Панарин , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов
«Локомотив» стартовал с победы в Лиге чемпионов
Прохоров продал клуб НБА
Прохоров продал клуб НБА5
«Не пить и не буянить»: что ждет Мамаева и Кокорина
«Не пить и не буянить»: что ждет Мамаева и Кокорина4
Новосельцев «задолжал» жене 200 млн рублей
Новосельцев «задолжал» жене 200 млн рублей3
Названа зарплата Кокорина в «Зените»
Названа зарплата Кокорина в «Зените»21
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
01:46
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение