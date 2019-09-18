«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке

Российская теннисистка Мария Шарапова дала большое интервью известному журналу о путешествиях. В частности, экс-первая ракетка мира заявила, что, несмотря на сильную любовь к России, своим домом она считает все-таки Соединенные штаты Америки. «Газета.Ru» собрала самые яркие высказывания одной из лучших спортсменок отечественного тенниса.

Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова приняла участие в подкасте всемирно известного журнала о путешествиях — Condé Nast Traveller. Один из вопросов был посвящен тому, какую страну спортсменка считает своим домом. Напомним, что Шарапова родилась в 1987 году в Ханты-Мансийском автономном округе, в городе Нягань, куда ее родители, родом из белорусского Гомеля, переехали после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Собственно, статус города Нягань приобрела всего за два года до рождения будущей звезды тенниса.

Вскоре после этого Шараповы из холодной Сибири переехали на черноморское побережье, в Сочи. Там четырехлетняя Маша и начала заниматься теннисом.

Возможно, судьбоносной для Марии оказалась встреча с легендой женского тенниса чешкой Мартиной Навратиловой , которая разглядев в девочке талант, посоветовала ее отцу отправить дочь во Флориду — в академию Ника Боллетьери.

В 1995 году Юрий Шарапов вместе с восьмилетней дочерью Марией переехали во флоридский Брейдентон. В этом южном городке с населением чуть больше полусотни тысяч человек теннисистка живет до сих пор.

«Когда мы только перебрались в Штаты, меня удивили некоторые вещи. Например, насколько здесь все просто. Едешь, например, за продуктами. Подъезжаешь на авто к магазину, заходишь туда, потом вывозишь тележку с покупками на парковку, загружаешь в машину, едешь домой. Завозишь продукты, считай, прямо себе в дом», — поделилась Шарапова воспоминаниями.

В 2015 году в СМИ начала широко обсуждаться возможность смены гражданства Шараповой. Но тогда Мария ясно дала понять, что гражданкой США она пока становиться не собирается.

«Я могла бы сменить гражданство, если бы захотела, однако ни в моей семье, ни в моей команде этот вопрос не поднимался. Происхождение сыграло существенную роль в формировании меня такой, какая я есть. Дело не только в гражданстве, но и в семейных ценностях, в богатой культуре. Моя жизнь в России — тот жизненный опыт, который сформировал меня как личность. Это не только страна, но люди, менталитет, умение держать удар», — заявила она тогда в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Шарапова — бренд сама по себе. Ее линии одежды, парфюма, косметики и конфет известны по всему миру. Но для многих за рубежом она ассоциируется в том числе и с Россией. Главным «соединением» Шараповой и России является ее выступление на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Тогда, напомним, Мария не только завоевала серебряную медаль Игр, где без шансов уступила Серене Уильямс , но и была знаменосцем российской команды на церемонии открытия.

«Я переехала в Штаты из-за тенниса и довольно быстро приняла тамошний образ жизни. Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, — русские. Многие мои родственники все так же проживают в России, поэтому я чувствую с ней сильную связь. Но мой дом — это США, конечно», — продолжает Мария.

«В России, к примеру, в моем детстве, все было намного сложнее: лучшее молоко продавалось на одном маленьком рынке, овощи — на другом. Нужно было ездить на автобусе, а от остановки идти до дома 20 минут пешком. А в доме не было лифта. Тогда я считала это роскошью», — сравнила США и Россию Шарапова.

Мария далеко не первая и уж точно не последняя представительница спортивного мира России, переехавшая в Штаты. Наверное, самым российским видом спорта за океаном является хоккей. И совсем не секрет, что российские хоккеисты покупают очень много недвижимости именно там, по ту сторону Атлантики.

Главными спикерами по поводу жизни в Америке являются новоиспеченный форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и защитник «Колорадо» Никита Задоров.

Панарин, например, допускает, что останется в США по завершении карьеры.

«Думал об этом. Однозначного ответа сейчас у меня нет. Но есть реально большой шанс, не стану скрывать, что я буду жить в Штатах. И не считаю это каким-то предательством. Каждый выбирает, что ему нужно. Живем мы один раз», — заявил он.

Во время весеннего чемпионата мира Задоров стал объектом нападок со стороны прогрессивного патриотического сообщества России, которое также обвиняло спортсмена в предательстве родины. Хоккеисту подобные обвинения показались смешными.

«Просто кто-то очень хочет заткнуть мне рот. Говорят, что это пропаганда, что я американизировался. Но это вызывает только смех и у меня, и у нормальных болельщиков, читающих подобное. Это полный бред. Если человеку не наплевать на свою страну и на то, что происходит, то он должен высказываться и что-то менять. Это мой путь. Потому что я — публичный человек. Не хочу переходить на личности и отвечать этим людям. Но буду гнуть свою линию и говорить то, что я думаю. Ничего с этим не сделаете», — парировал он.