Медведев прокомментировал победу над Рублевым

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над соотечественником Андреем Рублевым в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге.
"Победил за счет уверенности, которую получил после турниров в Америке. Сегодня был равный матч. Чисто моя уверенность сыграла решающую роль. Уверенности Андрею не хватило, хотя он набирает", — цитирует Медведева ТАСС.
За выход в финал турнира Медведев поспорит с представителем Белоруссии Егором Герасимовым.
Ранее Карен Хачанов после поражения от португальца Жоау Соузы во втором круге турнира в Санкт-Петербурге признался, что не всегда справляется с ответственностью, вызванной большими ожиданиями от него.