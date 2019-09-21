«Хочу есть много пиццы»

Алеся Кафельникова, дочь теннисиста Евгения Кафельникова, стала востребованной моделью. Ее карьерный скачок в этом сезоне был стремительным.
Приняв участие в шоу Burberry на неделе моды в Лондоне, Леся покорила римские подиумы на показе коллекции Moschino. И это действительно рубеж, таким образом российская модель перешла в международный статус.
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Have no words to describe how happy I am! Thank you @itsjeremyscott for giving me a chance to walk in the hottest dress at you amazing @moschino show! Love you @carlynecerfdedudzeele, thank you @pg_dmcasting @samuel_ellis @arthurmejean for such an easy casting and support Thank you @juliendys for incredible hair and @kabukinyc for such a beautiful make up! I feel so blessed ❤️ @yulyashavyrina @julienclisson @avantmodelsagency @imgmodels ❤️❤️❤️
Однако вслед за признанием у Леси появились проблемы, характерные для трудоголиков. О сложностях карьеры топ-модели она рассказала в своем блоге.
«Я сегодня спала 2 часа, у меня было за неделю 5 перелетов и ноги мои все в крови. Я хочу спать и есть много пиццы. Вместо этого я еду в поезде из Парижа в Лондон. Мне ехать почти 3 часа и вставать в 6 часов на работу», — пожаловалась Кафельникова. Алеся Кафельникова сторис.