В Японии разгорелся скандал из-за шутки над Осакой

В Японии разгорелся скандал из-за шутки над теннисисткой Осакой

Японский комедийный дуэт A Masso извинился за шутку над теннисисткой Наоми Осакой, которая, по мнению юмористов «выглядит слишком загорелой» и «ей необходим отбеливатель».

Выступление комедиантов вызвало бурю возмущений в соцсетях и обвинения в расизме.

«Мы искренне извиняемся причинённый дискомфорт этому человеку. Нам надо было подумать об этом, прежде чем делать ремарки, обидевшие такое большое количество людей. Больше такое не повторится», — говорится в заявлении A Masso, которое опубликовал The Independent.

Отец Наоми Осаки является уроженцем Гаити, а мать — японкой. В настоящее время экс-первая ракетка мира занимает четвёртое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Ранее сообщалось, что Гаспарян проиграла Ковинич во втором круге турнира WTA в Ташкенте.