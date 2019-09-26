Кафельников о «Спартаке»: «Вся команда — кусок дерьма! Тренер — бесполезная #####, владелец — фанат киевского „Динамо“

Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников эмоционально отреагировал на пост хавбека москвичей Алекса Крала после игры Кубка России с КАМАЗом (2:1).

«Важная победа в кубке. Большое спасибо фанатам за их постоянную поддержку. Вперед, красно-белые», — написал Крал.

«Вся команда — кусок дерьма! Тренер — бесполезная ##### (женский половой орган), владелец — большой фанат киевского «Динамо». Мне жаль истинных фанатов самой популярной команды в России», — написал Кафельников в твиттере, процитировав пост чеха.

— Команда «Спартак» — кусок дерьма? — спросили у Кафельникова в комментариях

— 100% сейчас.

— Евгений, просто непонятно, как можно называть любимую команду куском говна.

— Я не дописал одно слово в том твите, и это моя вина, за которую приношу извинения. The game of the whole team is piece shit («Игра всей команды — кусок дерьма» — прим. Sports.ru), вот что я имел ввиду, — ответил экс-теннисист.