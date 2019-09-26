Гроза Шараповой: триумфы и скандалы Серены Уильямс

Четыре олимпийских золота в одиночном и женском парном разрядах, более 90 побед в турнирах «Большого шлема» и WTA, дружба с Меган Маркл, вражда с Марией Шараповой и нередко громкие скандалы — «Газета.Ru» рассказывает об одной из самых неоднозначных спортсменок современности Серене Уильямс , которая 26 сентября празднует свое 38-летие.

«Думаю, она возненавидела меня за то, что я вопреки всему обыграла ее на Уимблдоне. Но больше всего она возненавидела меня за то, что я слышала, как она плачет. Вскоре после турнира Серена сказала подруге, которая передала мне: «Больше никогда не проиграю этой сучке!» — высказывается о своей заклятой сопернице Мария Шарапова в своей автобиографии.

Американка слов на ветер не бросает: 27 августа россиянка в очередной раз уступила Уильямс (1:6, 1:6) и вылетела с US Open. Эта победа стала для Серены 20-й в легендарных противостояниях с Шараповой — представительница США не проигрывает Марии аж с 2004 года!

В истории с истерикой в раздевалке и жестком обещании подруге — весь характер американской теннисистки.

Серена начала карьеру под руководством своего отца Ричарда Уильямса . В автобиографии теннисистка рассказывала, что ее папа был одержим идеей воспитать двух спортсменок, когда узнал, что победительница Открытого чемпионата Франции (» Ролан Гаррос ») зарабатывает за одну победу больше, чем он за весь год. Поэтому судьба Серены и ее сестры Винус Уильямс фактически была предопределена.

Первые успехи к Серене пришли в 1999-м, когда она в паре с сестрой выиграла женский парный разряд Открытого чемпионата Франции.

Долгое время, однако, спортсменка не смогла обрести уверенность, чередуя успешные сезоны со средними. Несколько раз подряд она заканчивала год вне топ-5 мирового рейтинга.

Однако со временем Серена все же сумела закрепиться в ранге одной из сильнейших теннисисток мира и четырежды выиграла Олимпиаду. Более того, она является обладательницей некалендарного «Большого шлема» (то есть выиграла подряд все «мэйджоры», но не за один календарный год) и карьерного «Золотого шлема» (это значит, что теннисистка победила на всех турнирах «Большого шлема» и Олимпиаде).

При этом Уильямс считается не только выдающейся спортсменкой, но и одной из главных скандалисток. Так, у Серены могли возникнуть серьезные проблемы в 2016 году, когда стало известно, что атлетка на протяжении долгого времени употребляет запрещенные препараты. Это удалось выяснить после взлома некоторых документов Всемирного антидопингового агентства (WADA) группой хакеров Fancy Bears.

В конечном итоге, Серена призналась, что действительно применяла внесенные в допинг-лист препараты, однако делала это якобы из-за проблем со здоровьем, получив перед этим специальное разрешение — терапевтическое исключение.

В это же время Шарапову дисквалифицировали на два года из-за милдроната, что широко обсуждалось в контексте неравного отношения к россиянке и американке.

С другой стороны, Серена заявляет, что нередко сталкивается с сексизмом и дискриминацией по половому признаку, что заметно осложняет ей жизнь. Например, буквально на днях в Румынии на общенациональном телеканале ведущий сравнил американскую теннисистку с обезьяной.

«Уильямс выглядит, как те обезьяны в зоопарке с красными задницами. Если на них надеть штаны, они ничем не будут отличаться от Серены на корте», — потерял всякое приличие журналист.

Американка никак не отреагировала на оскорбления, зато в Национальном совете по борьбе с дискриминацией на ведущего сразу завели дело: за расистские высказывания румын был оштрафован на $1,9 тыс.

Самый же громкий инцидент в карьере Уильямс-младшей, связанный с ее борьбой против дискриминации, случился в прошлом году. На Открытом чемпионате США — 2018 Уильямс в финале против японки Наоми Осаке (2:6, 4:6) вступила в перепалку с арбитром встречи — Серена обозвала судью «сексистом» и «вором» за то, что тот наказал ее за подсказки тренера.

«Во втором гейме второго сета наставник показал мне большой палец! Просто подбодрил меня — мы никогда не использовали подсказки. Да, я понимаю, вы не знаете, поэтому я вам рассказываю. Это не было подсказкой. Я не жульничаю ради победы, для меня лучше проиграть!» — негодовала Уильямс.

Что интересно, сам наставник позже признался, что действительно пытался подсказать своей подопечной.

Дальше Серена не успокоилась и, упустив важное очко, разбила свою ракетку, за что была наказана вторым предупреждением и, соответственно, штрафным баллом, из-за чего следующий гейм она начинала со счета 0:15 в пользу Осаки.

После этого американка окончательно вышла из себя — в ход пошли оскорбления.

«Мне не подсказывали. Объявите, что этого не было! Я не жульничаю. Извинитесь передо мной. Я никогда в своей жизни не жульничала. У меня есть дочь, и я всегда честна. Вы оскорбляете меня и ставите под сомнение мою честность. Я требую, чтобы вы извинились. Вы больше никогда не появитесь на корте, где я буду играть. Извинитесь! Вы вор. Вы украли у меня очко», — кричала Уильямс.

Арбитр в ответ оштрафовал Серену еще раз, отдав целый гейм японке. У американки не выдержали нервы, после чего она стала разговаривать с главным судьей US Open Брайаном Ирли и обвинять организаторов в сексизме.

«Я сказала, что арбитр — вор? Знаете, сколько мужчин делают вещи гораздо хуже? И им за это ничего не бывает. Это вопиющая несправедливость. Полно мужчин говорят гораздо более ужасные вещи, но я женщина, и поэтому вы лишаете меня этого? Я понимаю, что вы не можете это признать, но вы знаете, что так нельзя. Я знаю правила, и я просто говорю, что так нельзя», — рвала и метала Уильямс.

И все же, несмотря на столь некрасивый эпизод, инцидент на US Open не способен испортить впечатление от всей карьеры теннисистки — завоеванные ей титулы заставляют забыть о паре срывов на корте.

Помимо успехов в спорте, Серена добилась счастья и в личной жизни. Она вышла замуж за американского интернет-предпринимателя Алексиса Оганяна и 1 сентября 2017 года родила дочку.