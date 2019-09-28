Шарапова не выступит на Кубке Кремля

Российская теннисистка Мария Шарапова не примет участие в Кубке Кремля, который состоится в Москве с 12 по 20 октября. Об этом рассказала сама теннисистка, отвечая на вопросы подписчиков в своём «инстаграме».

Вместо российских соревнований Шарапова выступит на турнире в Люксембурге, который пройдёт в те же дни. Спортсменка также отметила, что её участие на турнире в Линце (Австрия) находится под вопросом из-за физического состояния.

«Всё ещё не знаю, буду ли готова. Только начала подавать сегодня», — отметила Шарапова.