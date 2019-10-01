«Ты очень сексуальная». Судья приставал к несовершеннолетней во время матча

Девочке нет и 15 лет. Началось полноценное расследование.

Соблазнение несовершеннолетней и не только

Джанлука Москарелла, итальянский судья на вышке, во время работы на челленджере во Флоренции ухитрился дважды за один матч оказаться героем, мягко говоря, неоднозначных ситуаций. В концовке первой партии он начал уделять повышенное внимание одной из девушек, подающих мячи. Среди сказанных по отношению к ней фраз на итальянском — «Ты фантастическая», «Ты очень сексуальная» и «Всё хорошо? Здесь жарко? Тебе жарко? Физически или нет?». Определить её возраст по видео с дальним планом сложно, поскольку даже не видно её лица, но даже по итальянским законам такие вольности могут быть наказуемы, если ей нет 14 лет. Возраст сексуального согласия в этой стране именно таков (один из самых низких в Европе; в России, к примеру, он составляет 16 лет).

Это не первый случай сексуальных домогательств со стороны Джанлуки. Правда, в произошедшей несколько лет назад истории фигурировала совершеннолетняя работница ATP. В Гштааде Москарелла вызвал её в свой кабинет и чуть ли не с порога предложил заняться сексом, хотя до того они даже не общались. Девушка отказалась, тот продолжал настаивать, а на вопрос о причинах своего поведения ответил: «Ты спровоцировала меня своими большими сиськами и задницей».

Джанлука опроверг эту информацию, заявив, что она оскорбляет его как мужа, отца, мужчину и теннисного судью. Однако после её публикации один из греческих теннисных журналистов заявил, что не удивлён, поскольку видел, как на вечеринке в Бостаде Москарелла фотографировал девушек сзади на свой телефон.

«Я старый человек, а сегодня жарко. Ты уже должен был выиграть»

Возвращаясь к матчу во Флоренции — кроме приставаний к юной девушке, Джанлука решил заняться подбадриванием одного из участников игры, Педро Соузы . «Давай, соберись. Кажется, ты слишком много думаешь. Прошу, настройся. Игра должна была закончиться со счётом 6:1, 6:1. У тебя было штук 45 брейк-пойнтов. Я старый человек, а сегодня очень жарко. Сконцентрируйся и бей по мячу. Давай, ты бьёшь — я смотрю», — сказал Москарелла португальскому теннисисту, пока его соперник отошёл в туалет. Речь арбитра не слишком помогла — произнёс он её после первой партии, а Соуза в итоге победил только в трёх сетах (7:5, 4:6, 6:4).

Здесь можно вспомнить историю с прошлогоднего US Open, когда шведский арбитр Мухамед Лайани спустился с вышки, чтобы поговорить с Ником Кирьосом. Австралиец в третьем круге проигрывал Пьер-Югу Эрберу со счётом 4:6, 0:3, когда к нему подошёл Лайани и начал подбадривать его. «Я хочу помочь тебе, ты нужен теннису. Я знаю, что сейчас на корте не ты» — сказал Нику Мухамед, среди прочего. В итоге Кирьос победил в четырёх сетах — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 6:0. На US Open Лайани отстранять не стали, а вот ATP выписала ему двухнедельную дисквалификацию.