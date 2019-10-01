Эшли Барти вышла в третий круг турнира в Пекине

Встреча девушек продлилась один час и 15 минут, завершившись со счетом 6:4, 6:2 в пользу первой ракетки мира.

Теперь Барти предстоит поспорить за выход в четвертьфинал соревнований с победительницей матча китаянки Чжэн Сайсай с американкой Слоан Стивенс. Их встреча пройдет сегодня, 1 октября.

Напомним, что турнир в Пекине проходит с 27 сентября по 6 октября. Призовой фонд соревнований составляет $8 285 274.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила американке Софье Кенин и завершила выступления в Пекине.

Пекин. Женщины. 2-й круг. Эшли Барти (Австралия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:2