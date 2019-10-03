Шарапова снялась с турнира в Линце

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение отказаться от выступления на соревнованиях в Линце. Как сообщает официальный «твиттер» турнира, причиной такого решения стали проблемы с плечом.
«Мне очень жаль, что Мария не может приехать в Линц. Но я ее полностью понимаю, здоровье игрока всегда должно быть в приоритете», — заявила Сандра Рейхель, директор турнира.
В настоящее время Шарапова является 138-й ракеткой мира. В текущем сезоне 32-летняя уроженка Нягани провела 15 матчей, в которых сумела добыть восемь побед. Из последних десяти матчей она сумела выиграть лишь трижды. Лучшим результатом Марии в 2019 году стал выход в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, где она уступила Эшли Барти.