Хачанов вышел в полуфинал турнира в Пекине

Хачанов второй раз в сезоне вышел в 1/2 финала

Девятая ракетка мира Карен Хачанов в Пекине обыграл Фабио Фоньини со счетом 3:6, 6:3, 6:1 и вышел в полуфинал.

Для Хачанова это всего второй полуфинал ATP в этом сезоне. В первый он вышел в августе в Монреале, после чего проиграл три матча из четырех.

В Пекине Хачанов всего четвертый раз в сезоне выиграл три матча подряд. За место в финале он сыграет с победителем матча между Энди Марреем и Домиником Тимом (1).

Хачанов сказал, что новые ракетки сбили ему сезон. Такое реально: даже лишний грамм или сантиметр может сломать игру