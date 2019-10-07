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Осака поднялась на 3-ю строчку в чемпионской гонке, Свитолина обошла С. Уильямс 

Чемпионат.com + ещё 30 10 часов назад
Осака поднялась на 3-ю строчку в чемпионской гонке, Свитолина обошла С. Уильямс
Фото: Reuters
В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 7 октября японка Наоми Осака поднялась на третью строчку, украинка Элина Свитолина — на седьмую, голландка Кики Бертенс — на девятую. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, занимает 37-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA. 7 октября 1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6476. 2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5315. 3 (5). Наоми Осака (Япония) — 5246. 4 (3). Симона Халеп (Румыния) — 4962. 5 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4942. 6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4401. 7 (8). Элина Свитолина (Украина) — 3995. 8 (7). Серена Уильямс (США) — 3935. 9 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3870. 10 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3705. … 37 (40). Екатерина Александрова (Россия) — 1305… 41 (43). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1227. 42 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 1226… 52 (50). Светлана Кузнецова (Россия) — 1051… 61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 926… 67 (89). Дарья Касаткина (Россия) — 851… 83 (83). Анастасия Потапова (Россия) — 695… 89 (86). Маргарита Гаспарян (Россия) — 658… 96 (95). Анна Калинская (Россия) — 608.
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Теннис , Каролина Плишкова , Петр Квитов , Светлана Кузнецова , Вероника Кудерметова , Серена Уильямс , Белинда Бенчич , Эшли Барти , Екатерина Александрова , Элина Свитолина , Маргарита Гаспарян , Анастасия Потапова , Дарья Касаткина , Анна Блинкова , Анастасия Павлюченкова , Бьянка Андрееску , Анна Калинская
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