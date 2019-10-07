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Касаткина поднялась на шесть позиций в рейтинге WTA 

ТАСС 3 часа назад
Касаткина поднялась на шесть позиций в рейтинге WTA
Фото: РИА Новости
Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 45-го на 39-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.
На прошлой неделе Касаткина дошла до четвертьфинала турнира в Пекине, где уступила датчанке Каролин Возняцки.
Победительница турнира в Пекине японка Наоми Осака поднялась с четвертой на третью позицию. Канадка Бьянка Андрееску также улучшила позицию, поднявшись с шестого на пятое место.
Лидерство в рейтинге сохранила австралийка Эшли Барти, которая проиграла Осаке в финале турнира в Пекине, второе место занимает Каролина Плишкова из Чехии. Россиянка Мария Шарапова располагается на 137-м месте.
Рейтинг WTA от 7 октября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7096 очков;
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6015;
3 (4). Наоми Осака (Япония) — 5621;
4 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5525;
5 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 5041;
6 (5). Симона Халеп (Румыния) — 4962;
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776;
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4495;
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935;
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3848…
35 (38). Екатерина Александрова (Россия) — 1473…
39 (45). Дарья Касаткина (Россия) — 1425;
40 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1385…
45 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1244…
55 (56). Светлана Кузнецова (Россия) — 1051…
66 (65). Анна Блинкова (Россия) — 936…
78 (79). Маргарита Гаспарян (Россия) — 779…
88 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 695…
92 (93). Наталья Вихлянцева (Россия) — 654…
100 (100). Анна Калинская (Россия) — 616…
137 (137). Мария Шарапова (Россия) — 466.
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Теннис , Каролина Плишкова , Наталья Вихлянцева , Петр Квитов , Светлана Кузнецова , Вероника Кудерметова , Серена Уильямс , Белинда Бенчич , Эшли Барти , Екатерина Александрова , Элина Свитолина , Маргарита Гаспарян , Анастасия Потапова , Дарья Касаткина , Мария Шарапова , Анна Блинкова , Анастасия Павлюченкова , Бьянка Андрееску , Анна Калинская
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