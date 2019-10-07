Касаткина поднялась на шесть позиций в рейтинге WTA

Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 45-го на 39-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации в понедельник.

На прошлой неделе Касаткина дошла до четвертьфинала турнира в Пекине, где уступила датчанке Каролин Возняцки.

Победительница турнира в Пекине японка Наоми Осака поднялась с четвертой на третью позицию. Канадка Бьянка Андрееску также улучшила позицию, поднявшись с шестого на пятое место.

Рейтинг WTA от 7 октября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7096 очков;

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6015;

3 (4). Наоми Осака (Япония) — 5621;

6 (5). Симона Халеп (Румыния) — 4962;

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4495;

39 (45). Дарья Касаткина (Россия) — 1425;

137 (137). Мария Шарапова (Россия) — 466.