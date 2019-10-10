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Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Китае 

Вести.Ru + ещё 17 8 часов назад
Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Китае
Фото: EPA
Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на турнире в Шанхае под третьим номером, преодолел барьер третьего круга. Россиянин оказался сильнее представителя Канады Вашека Поспишила в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 7:5.
Матч между ними продолжался 2 часа 6 минут. В четвертьфинале Медведев сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, который ранее взял верх над Кареном Хачановым.
Напомним, что в прошлом сезоне победу в Шанхае одержал серб Новак Джокович, обыгравший в финале хорвата Борну Чорича со счетом 6:3, 6:4.
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Теннис , Новак Джокович , Даниил Медведев
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