Рублев обыграл Миллмана за 64 минуты 

33-я ракетка мира Андрей Рублев одержал свою вторую победу на турнире серии Мастерс в Шанхае.
21-летний российский теннисист нанес поражение Джону Миллману из Австралии, который занимает 58-е место в мировом рейтинге. За 1 час 4 минуты Рублев оформил победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:0.
Его следующим соперником станет пятый сеяный Александр Зверев из Германии.
Ранее в третий круг вышли еще два представителя России Даниил Медведев и Карен Хачанов.
Шанхай (Китай) Турнир серии Мастерс Rolex Shanghai Masters Призовой фонд 7 473 620 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд 2-й круг
Андрей Рублев (Россия) Джон Миллман (Австралия) 6:2, 6:0