Тяжелая работа: Теннисист попал мячом в челюсть оператору

Теннисист попал мячом в челюсть оператору

Немецкий теннисист русского происхождения Александр Зверев попал мячом по лицу телеоператора в ходе матча турнира серии «Мастерс» против Жереми Шарди в китайском Шанхае. Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте Tennis TV.

Being a cameraman comes with some pretty unique Health & Safety risks… 🤣#RolexSHMasters pic.twitter.com/LJYvUCs7pZ— Tennis TV (@TennisTV) 9 октября 2019 г.

Зверев справился с подачей оппонента и отбил мяч. Однако после отскока от корта снаряд угодил в челюсть оператора. Немецкий теннисист жестом извинился перед пострадавшим.