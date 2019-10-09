Умер легендарный теннисист Химено

Бывший теннисист Андрес Химено 9 октября ушел из жизни на 83-м году жизни, сообщила газета Marca. Ранее у него был диагностировано онкологическое заболевание.
«Мне только что сообщили грустную новость о кончине Андреса Химено. Без сомнения, один из первопроходцев тенниса в Испании и великий спортсмен», — написал в твиттере вторая ракетка мира Рафаэль Надаль.
Химено родился 3 августа 1937 года в Барселоне. В 1972 году он стал победителем «Ролан Гаррос») в одиночном разряде. Он выходил в финал Открытого чемпионата Австралии — 1969. За карьеру Химено выиграл 41 турнир в одиночном разряде. В 2009 году он был введен в Международный зал теннисной славы.