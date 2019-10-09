Умер легендарный теннисист Химено

В возрасте 82 лет умер легендарный испанский теннисист Андрес Химено

Бывший теннисист Андрес Химено 9 октября ушел из жизни на 83-м году жизни, сообщила газета Marca. Ранее у него был диагностировано онкологическое заболевание.

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