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Циципас опять послал Медведева и Россию. Ему не стыдно? 

Чемпионат.com 1 час назад
Циципас послал Медведева и Россию. Ему не стыдно?
Фото: Lintao Zhang/Getty Images
И это несмотря на то, что мама Стефаноса — русская. А Даниил выиграл матч и вышел в Шанхае в шестой финал подряд.

Медведев — самый стабильный, а его обидчики травмированы

Даниил Медведев продолжает оставаться самым стабильным теннисистом второй половины сезона-2019. Рафаэль Надаль, который нанёс ему два из трёх поражений с момента летнего переезда тура на американский хард, «сломался» после напряжённого финала US Open с Даниилом и выступления на Кубке Лэйвера. У испанца проблемы с запястьем, из-за которых он не смог приехать на «Мастерс» в Шанхае. Новак Джокович в Нью-Йорке мучился с плечом, да и в целом в эти месяцы утратил привычную стабильность. Роджер Федерер тоже не в лучшей форме; возможно, он до сих пор до конца не оправился от морального удара, полученного в финале Уимблдона с Новаком. Проиграть решающий матч любимого турнира «Большого шлема» с двойного матчбола на своей подаче, мягко говоря, очень болезненно и обидно.
Медведев же поймал волну и остаётся на её гребне, методично расправляясь почти со всеми соперниками. Напомним, что единственным теннисистом помимо Надаля, обыгравшим Даниила после Уимблдона, является Ник Кирьос. Австралиец победил его в финале Вашингтона на двух тай-брейках. По стечению обстоятельств сейчас Кирьос, как и Надаль, травмирован и не выступает в туре — ему мешает боль в плече.

Даниил убрал из сетки нового главного скандалиста

Год назад Медведев приехал в Шанхай после победы на 500-нике в Токио и, будучи несеяным, во втором круге попал на Федерера, уступив ему в трёх партиях. Сейчас Даниил получил третий номер посева и уже вышел в полуфинал, по пути туда не проиграв ни одного сета. Правда, в матче третьего круга с Вашеком Поспишилом он чудом избежал этого — у канадца было пять сетболов в первой партии. Нужно отдать Поспишилу должное — он не сломался психологически после такого обидного проигрыша и до конца бился и во втором сете, уступив его со счётом 5:7. А в четвертьфинале Даниил уверенно победил Фабио Фоньини, который накануне выбил Карена Хачанова. Итальянец на этом турнире, кстати, отлично справился с сомнительной задачей заменить Кирьоса в качестве главного источника скандалов. Сначала он крикнул под руку Энди Маррею во время розыгрыша в концовке матча, после чего они долго ругались, в том числе в раздевалке, а затем плевался в сторону линейного судьи в поединке с Хачановым и предлагал болельщику Карена сходить за пивом.

Надаль обойдёт Джоковича в рейтинге. Он может даже не выходить на корт

Тем временем из турнира выбыли и Джокович, и Федерер. Оба проиграли представителям Next Gen — соответственно Стефаносу Циципасу и Александру Звереву. Грек одержал волевую победу над Новаком, уступив первую партию, а немец не расклеился после сета, проигранного с тройного матчбола на своей подаче и ещё двух матчболов на тай-брейке. В решающей партии он сразу сделал брейк и уверенно удержал это преимущество. А Маттео Берреттини выбил Доминика Тима, окончательно оформив полуфиналы Шанхая в стиле Next Gen — все четверо оставшихся в сетке игроков относились к новому поколению. Между прочим, раннее поражение Новака означает, что после «Мастерса» в Париже Рафаэль Надаль точно опередит его в рейтинге и станет первой ракеткой мира. Серб не планирует играть где-либо до Парижа, причём на неделе с Базелем и Веной у него назначен выставочный матч с тем же Надалем. А после Парижа «сгорают» очки не только за него, но и за Итоговый чемпионат ATP, и даже если Новак завоюет во Франции титул, очков у него останется меньше, чем у Рафаэля.

«В задницу Россию и тебя, чёртов русский!»

В полуфинале Медведеву встретился его любимый соперник — Циципас. Они играли четыре раза, и во всех четырёх матчах Даниил брал верх (при этом неизменно уступая один сет). При этом теннисисты не слишком-то любят друг друга, поскольку поругались ещё во время первого из этих поединков, в Майами-2018. Стефанос не извинялся после попаданий мяча в трос, а затем пробурчал себе под нос «сраный русский», выведя Даниила из себя. После они фактически не общались, хотя из Вашингтона в этом году улетали вместе благодаря Нику Кирьосу, который там подружился с Циципасом и при этом хорошо относится к Медведеву. Кстати, этим летом Стефанос, в отличие от Даниила, оказался в кризисе и, потерпев несколько поражений подряд, жаловался на отсутствие искры и вдохновения на корте, а также решил удалиться из соцсетей. Но, похоже, серия побед над слабыми соперниками в матчах Кубка Дэвиса вдохновила его, и на прошлой неделе он дошёл до финала Пекина, а здесь выбил Джоковича.
Битва у Медведева и Циципаса получилась что надо, но, к счастью, Даниил сумел уложиться в два сета. При этом в первой партии россиянину пришлось спасать свой гейм с тройного скрытого сетбола, а во второй он не сумел подать на матч, впервые в этом полуфинале проиграв свою подачу. Однако следующий гейм Стефаносу совсем не удался, и, провалив его, он опять позволил себе нелестные комментарии в адрес национальности Даниила и России в целом. Приблизительный перевод с греческого без использования мата: «В задницу Россию и тебя, чёртов русский!».

Медведеву нужно впервые победить Зверева

Со второй попытки Даниил завершил поединок в свою пользу — 7:6 (7:5), 7:5. Интересно, что рукопожатие у сетки было достаточно дружелюбным, особенно на фоне сказанного Стефаносом за гейм до этого (хотя фразу на греческом Медведев мог не понять или не расслышать). Даниил вышел в шестой финал подряд на всех турнирах и третий подряд на «Мастерсах». Конечно, это не рекорд — например, в карьере тех же Федерера и Джоковича случалось по 17 финалов «Шлемов» и турниров ATP кряду. Но если оставить всю «Большую четвёрку» за скобками, то подобных результатов давно ни у кого не было. Теперь в финале Медведев попробует впервые победить Александра Зверева, легко справившегося с Маттео Берреттини. Зверев, наоборот, ведёт по личным встречам со счётом 4-0, но они ни разу не играли после Торонто-2018, а Даниил с тех пор очень сильно прибавил, став теннисистом совершенно иного уровня. В любом случае это будет интереснейший финал. Победа в нём выведет Медведева на третью строчку чемпионской гонки — он опередит Роджера Федерера, и, соответственно, будет близок к тому, чтобы обогнать швейцарца и в рейтинге 52 недель.
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Теннис , Статьи , Карен Хачанов , Новак Джокович , Рафаэль Надаль , Александр Зверев , Даниил Медведев , Доминик Тим , Роджер Федерер
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