Теннисист Медведев победил на турнире в Шанхае

Встреча прошла в воскресенье, 13 октября, и завершилась победой Медведева в двух партиях — 6:4, 6:1. Матч продлился 1 час 14 минут.

В сентябре Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге. В финале он обыграл хорвата Борне Чорича.