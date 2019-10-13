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Теннисист Медведев победил на турнире в Шанхае 

Lenta.ru 33 минуты назад
Медведев победил на турнире в Шанхае
Фото: Andy Wong/ AP Photo
Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Александра Зверева в финале турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в воскресенье, 13 октября, и завершилась победой Медведева в двух партиях — 6:4, 6:1. Матч продлился 1 час 14 минут.
В сентябре Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге. В финале он обыграл хорвата Борне Чорича.
В том же месяце спортсмен уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США (US Open). Он стал первым россиянином в финале турнира «Большого шлема» за последние 14,5 года. Успешное выступление на соревнованиях помогло Медведеву подняться на четвертую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.
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