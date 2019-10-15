Ястремская разгромила Касаткину на «Кубке Кремля»

Ястремская разгромила Касаткину на старте Кубка Кремля

Встреча завершилась в двух сетах со счетом 1:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 29 минут.

Россиянка ни разу не подала на вылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. Ее соперница сделала два эйса, допустила пять ошибок, реализовав 6 из 8 брейков.

Во втором круге соперницей Ястремской станет бельгийка Кирстен Флипкенс, выбившая Наталью Вихлянцеву

WTA. Кубок Кремля, Москва, Россия. Одиночный разряд. Первый круг:

Даяна Ястремская (Украина, 5) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:4