Ястремская разгромила Касаткину на «Кубке Кремля»

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила украинке Даяне Ястремской в матче первого круга «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.
Встреча завершилась в двух сетах со счетом 1:6, 4:6. Продолжительность поединка составила 1 час 29 минут.
Россиянка ни разу не подала на вылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. Ее соперница сделала два эйса, допустила пять ошибок, реализовав 6 из 8 брейков.
Во втором круге соперницей Ястремской станет бельгийка Кирстен Флипкенс, выбившая Наталью Вихлянцеву.
WTA. Кубок Кремля, Москва, Россия. Одиночный разряд. Первый круг:
Даяна Ястремская (Украина, 5) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:4