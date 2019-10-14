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Рейтинг WTA. Дарья Касаткина вновь стала первой ракеткой России 

Вести.Ru + ещё 13 16 часов назад
Касаткина вновь стала первой ракеткой России
Фото: EPA
Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) в понедельник, 14 октября, опубликовала обновленный рейтинг организации. Уроженка Тольятти, 22-летняя Дарья Касаткина вновь стала первой ракеткой России.
Первая десятка рейтинга не претерпела изменений: лидирует австралийка Эшли Барти (7096 очков), 2-я — чешка Каролина Плишкова (5940), 3-я — японка Наоми Осака (5621), 4-я — украинка Элина Свитолина (5495), 5-я — канадка Бьянка Андрееску (5041), 6-я — румынка Симона Халеп (4962), 7-я — чешка Петра Квитова (4776), 8-я — голландка Кики Бертенс (4495), 9-я — Серена Уильям и 10-я — Белинда Бенчич (3848) из Швейцарии.
Дарья Касаткина (1425) поднялась с 39-го на 37-е место и вновь стала первой ракеткой России, 22-летняя теннисистка обошла в рейтинге Екатерину Александрову (1385), которая не смогла защитить очки за прошлогодний финал Линца и опустилась с 35-й на 38-ю строчку.
Россиянка Вероника Кудерметова (1306) поднялась с 45-го места на 42-е. Анастасия Павлюченкова (1355), Анна Блинкова (936), Варвара Грачева (541) и Мария Шарапова (466) сохранили за собой 40-ю, 66-ю, 121-ю и 137-ю строчки рейтинга соответственно.
Светлана Кузнецова (1051) опустилась с 55-го места на 57-е, Маргарита Гаспарян (749) — с 78-го на 78-е, Анастасия Потапова (695) — с 88-го на 89-е, а Наталья Вихлянцева — с 92-го на 93-е.
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Теннис , Каролина Плишкова , Наталья Вихлянцева , Петр Квитов , Светлана Кузнецова , Вероника Кудерметова , Белинда Бенчич , Эшли Барти , Екатерина Александрова , Элина Свитолина , Маргарита Гаспарян , Анастасия Потапова , Дарья Касаткина , Мария Шарапова , Анна Блинкова , Анастасия Павлюченкова , Бьянка Андрееску
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