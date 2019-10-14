Медведев обошёл Федерера в чемпионской гонке ATP

В обновленной версии чемпионской гонки ATP произошли значительные изменения.

Стоит отметить, что отечественный спортсмен уже квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP. Турнир состоится Лондоне и продлится с 10 по 17 ноября.

Чемпионская гонка ATP. 14 октября

3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5875.

4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5690.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3730.

7 (8). Александр Зверев (Германия) — 2855.

8 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 2525.

…

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