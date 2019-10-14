Медведев обошёл Федерера в чемпионской гонке ATP 

В обновленной версии чемпионской гонки ATP произошли значительные изменения.
Как сообщает "Чемпионат", 14 октября россиянин Даниил Медведев, обогнав швейцарца Роджера Федерера, обосновался на третьей позиции. Александр Зверев из Германии вышел на седьмую позицию, тогда как представляющий Италию Маттео Берреттини — на восьмую.
Стоит отметить, что отечественный спортсмен уже квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP. Турнир состоится Лондоне и продлится с 10 по 17 ноября.
Чемпионская гонка ATP. 14 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7945.
3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5875.
4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5690.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4525.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3730.
7 (8). Александр Зверев (Германия) — 2855.
8 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 2525.
9 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2485.
10 (9). Давид Гоффен (Бельгия) — 2325.
…
16 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1695…
28 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1286.
Ранее Хачанов стал восьмой ракеткой мира.