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Медведев обошёл Федерера в чемпионской гонке ATP 

Газета.Ru + ещё 11 10 часов назад
Медведев обошёл Федерера в чемпионской гонке ATP
Фото: Reuters
В обновленной версии чемпионской гонки ATP произошли значительные изменения.
Как сообщает "Чемпионат", 14 октября россиянин Даниил Медведев, обогнав швейцарца Роджера Федерера, обосновался на третьей позиции. Александр Зверев из Германии вышел на седьмую позицию, тогда как представляющий Италию Маттео Берреттини — на восьмую.
Стоит отметить, что отечественный спортсмен уже квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP. Турнир состоится Лондоне и продлится с 10 по 17 ноября.
Чемпионская гонка ATP. 14 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7945.
3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5875.
4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5690.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4525.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3730.
7 (8). Александр Зверев (Германия) — 2855.
8 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 2525.
9 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2485.
10 (9). Давид Гоффен (Бельгия) — 2325.
16 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1695…
28 (31). Андрей Рублев (Россия) — 1286.
Ранее Хачанов стал восьмой ракеткой мира.
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Теннис , Андрей Рублев , Карен Хачанов , Роберто Баутиста-агут , Новак Джокович , Рафаэль Надаль , Давид Гоффен , Александр Зверев , Даниил Медведев , Доминик Тим , Роджер Федерер
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