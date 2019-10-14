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Дмитрий Медведев назвал «Кубок Кремля» одним из престижнейших турниров страны 

Спорт-Экспресс + ещё 1 2 часа назад
Медведев оценил проходящий в Москве «Кубок Кремля»
Фото: Reuters
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников «ВТБ Кубка Кремля"-2019. Он назвал турнир одним из самых престижных, проводящихся в России.
»За несколько десятилетий он стал одним из самых престижных соревнований, которые проводятся в нашей стране. Здесь одерживали блестящие победы многие выдающиеся теннисисты, для которых турнир послужил отправной точкой в их профессиональной карьере, проложил путь к дальнейшим успехам.
Сегодня в Москве вновь собираются звезды отечественного и мирового тенниса, чтобы продемонстрировать отличную спортивную подготовку и доказать свое право на обладание кубком. За победу будут бороться все российские теннисисты, которые успешно выступили в этом сезоне и вошли в число лучших игроков мира. А значит, в течение недели любителей тенниса ожидают по-настоящему красивые, захватывающие и напряженные матчи.
Особые слова благодарности — организаторам турнира. Вы делаете все для того, чтобы участники и зрители наслаждались атмосферой теннисного праздника, чувствовали гостеприимство столицы России.
Уверен, что предстоящий «ВТБ Кубок Кремля» станет запоминающимся событием, будет наполнен сильными и яркими эмоциями.
Желаю всем участникам удачи и побед, а болельщикам — незабываемых впечатлений", — говорится в обращении Медведева на официальном сайте правительства РФ.
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Комментарии
Теннис , Дмитрий Медведев , Банк ВТБ , Правительство РФ
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