Сменила фамилию: Курникова намекнула на свадьбу с Иглесиасом

Анна Курникова намекнула на, возможно, состоявшуюся свадьбу с испанским певцом Энрике Иглесиасом , поменяв в профиле своего инстаграма фамилию на Курникова-Иглесиас. Не дождавшись официального подтверждения или опровержения этих слухов, поклонники стали поздравлять звездную пару в комментариях под случайными публикациями.

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова подогрела слухи о своей состоявшейся втайне свадьбе с испанским певцом Энрике Иглесиасом. Бывшая первая ракетка мира в парном разряде изменила в профиле своего инстаграма фамилию на Курникова-Иглесиас.

Первыми на это обратили внимание русскоязычные поклонники звездной пары, которые без официального подтверждения своих догадок стали писать комментарии под случайными публикациями в духе: «Ну свершилось!», «Эту свадьбу я ждала больше, чем собственную», «Какое счастье, совет да любовь!»

Отношения спортсменки и музыканта начались в далеком 2001 году после съемок клипа на композицию «Escape». Знаменитости во многих интервью описывают проведенные вместе годы как колоссальный экзистенциальный опыт со своими взлетами и падениями. Во время своих выступлений Иглесиас нередко откровенничал с поклонниками на личные темы.

«Я был со своей девушкой 17 лет. У нас были хорошие и плохие времена. Моменты, когда я хотел покончить с этим. Когда я думал, что больше так не могу», — цитирует исполнителя Hola US.

Известно, что в их отношениях был период, когда сама Курникова была готова уйти. Однако музыканту удалось вернуть ее, выразив свои чувства в песне «Enamorado Por Primera Vez». Это был его способ извиниться перед ней и сказать ей, как сильно он ее любит.

«Был один раз — ну, на самом деле, два раза — когда она сказала мне — «этого достаточно, с меня хватит». И я помню, что написал эту песню, чтобы извиниться. Писать — это моя терапия», — вспоминал Иглесиас.

Несмотря на те трудности, с которыми паре довелось столкнуться на протяжении совместной жизни, им, судя по всему, удалось отстоять свою любовь. В настоящее время пара кажется счастливее, чем когда-либо за неполные 20 лет.

В декабре 2017 года на свет появились близнецы Люси и Николас, ознаменовав новый этап в жизни 38-летней теннисистки и 44-летнего певца. Напомним, что свою беременность Курникова скрывала от общественности, а о рождении детей только через несколько месяцев рассказал счастливый отец во время одного из выступлений.

«Я стал отцом 12 недель назад. И без всяких сомнений я могу сказать вам две вещи: я люблю своих детей. На самом деле — три вещи — я люблю свою девочку (здесь речь об Анне), и я люблю вас, ребята, за то, что вы здесь сегодня вечером», — сказал музыкант.

Отметим также, что атмосфера строжайшей секретности произошедшего подтолкнула публику на мысль, что звездная пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Об этом свидетельствуют комментарии под «беременными» фотографиями, которые Курникова позже выкладывала в своем инстаграме.

На разных языках подписчики выражали уверенность в том, что на спортсменке накладной живот. В дискуссию с ними вступали те, по чьему мнению, даже если это и правда, в этом нет ничего постыдного и «ужасно бестактно лезть с подобными открытиями к живому человеку в душу». Знаменитости никак не комментировали подобные выпады в свой адрес, они продолжают делиться фотографиями и забавными роликами с участием своих малышей. По словам Иглесиаса, их юная любовь переросла в постоянный поток обязательств и страсти, которые только усилились после рождения детей.

В 2011 году музыкант дал концерты в Питере и в Москве. В финале московского выступления на сцене Энрике не только пел, но и пил… русскую водку прямо из бутылки, предлагая горячительный напиток поклонникам и охране.

«На здоровье! За Россию! Уже девять лет я наполовину русский, наполовину испанец! — сказал певец поклонникам. — Моя жена русская. И моя бабушка русская! Ну, за Россию!».

Позже в беседе с журналистами он пояснил, что в тот момент это было «мило и уместно».

«Честно говоря, я не хотел сбивать людей с толку. Я подумал, что аудитории это будет понятнее, чем если бы я сказал «моя девушка», — говорил артист.

На вопрос о том, скоро ли они с Курниковой обменяются клятвами, Иглесиас ответил: «Я никогда не придавал браку особого значения. Возможно, это связано с тем, что мои родители были разведены. И все же я не думаю, что лист бумаги может как-то повлиять на любовь».