«Изможден»: Медведев отказался от Кубка Кремля

Даниил Медведев отказался от участия в Кубке Кремля. Ранее российский теннисист выиграл турнир в Шанхае и из-за усталости не стал заявляться на соревнования в Москве.

Российский теннисист Даниил Медведев не выступит на » ВТБ Кубке Кремля», который с 12 по 20 октября проходит в Москве. Изначально россиянин должен был стартовать со второго круга, где его соперником стал бы победитель пары Алибек Качмазов — Ален Авидзба . Свой отказ от участия в турнире 23-летний москвич объяснил тем, что у него накопилась усталость и он решил взять небольшую паузу на отдых. Ранее Медведев выступил на турнире «Мастерс» в Шанхае, где обыграл британца Кэмерона Норри, канадца Вашека Поспишила, Фабио Фоньини из Италии и греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, а в финале одолел немца Александра Зверева со счетом 6-4, 6-1. Для российского теннисиста эта победа стала уже четвертой в сезоне: Даниил также выиграл соревнования в Санкт-Петербурге, Цинциннати и Софии. Помимо этого, он участвовал в финалах турниров в Вашингтоне, Монреале и Открытого чемпионата США.

«Не мог представить себе, что так выступлю в Шанхае. Но сейчас я морально и физически изможден. Не готов выкладываться на максимум своих возможностей. Обидно, конечно, что не смогу сыграть, потому что четыре года подряд играл. Жалко, но это спорт, и я вынужден делать то, что нужно моему телу», — приводит слова Медведева Sport24.

На данный момент российский теннисист занимает третью строчку в рейтинге ATP. Победа в Шанхае дала ему еще одну тысячу очков, и, соответственно, теперь в его активе 5875 баллов. Ближайшим преследователем россиянина теперь является швейцарский теннисист Роджер Федерер , у которого сейчас 5690 очка. Лидером по-прежнему остается представитель Испании Рафаэль Надаль (9225 очков), а второе место занимает Новак Джокович из Сербии (7945).

Решение россиянина сняться с Кубка Кремля в данном контексте выглядит логичным. У Даниила выходит крайне сложный сезон с точки зрения энергозатратности, а Кубок Кремля хоть и относится к серии ATP, но особо важным в плане результатов не является. Потому пожертвовать турниром ради физического восстановления вполне рационально. Решение Медведева, к слову, поддержал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев

«У Дани впереди будут еще турниры. Ему главное избежать травм. Сейчас необходимо сделать выводы и обсудить, что делать дальше. Нельзя забывать, что его впереди ждет Кубок Дэвиса», — заявил Тарпищев.

Что касается планов, то Медведев о них распространяться не стал и подчеркнул, что намерен посмотреть матч между Александром Бубликом из Казахстана и россиянином Андреем Рублевым, а также заявил о желании вновь сыграть с Рафаэлем Надалем. Летом российский теннисист проиграл испанцу в финале US Open.

«Да, хочу обыграть Надаля. Но с тем же успехом я хочу вновь обыграть Джоковича. Федерера я не обыгрывал. Я буду стараться выиграть каждый матч и каждого соперника. Моя первая цель — выигрывать каждый матч, на который я выхожу. Выигрывать первый круг. Чем больше матчей ты выигрываешь, тем выше становишься в рейтинге АТР. В первую очередь нужно хорошо играть», — подчеркнул Медведев.

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко , как и Тарпищев, отметил, что Даниил Медведев играет в высоком темпе уже с января. Возможность пропустить «ВТБ Кубок Кремля» должно позволить теннисисту распределить силы на остаток сезона.

«Медведев играл на пике своей формы с января. Любой спортсмен на таком уровне должен брать паузу. У него было шесть финалов подряд, да еще и со сменой континентов. У Даниила в команде работают грамотные специалисты, надо полагаться на их мнение. Учитывая результаты Медведева, надо поддерживать любое его решение. Что касается потерь Кубка Кремля, конечно, зрители хотели увидеть Даниила на корте, но все понимают ситуацию. Для турнира один из ведущих игроков мира — это тот, кто привлекает аудиторию, но нужно добиваться баланса интересов», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».