Грачева и Кудерметова вышли во второй круг «Кубка Кремля»

Российские теннисистки Варвара Грачева и Вероника Кудерметова прошли во второй круг «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.
Грачева в двух сетах переиграла австралийку Айлу Томлянович со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут.
Во втором круге соперницей россиянки, пробившейся в основную сетку через квалификацию, станет либо Анастасия Павлюченкова, либо Мария Саккари.
Кудерметова также в двух партиях справилась тунисской Онс Жабер. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 и продолжалась 1 час 14 минут.
Россиянка сделала четыре эйса, совершила три двойных ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.
В следующем раунде Кудерметова сыграет с первой ракеткой турнира украинской Элиной Свитолиной.
WTA. Кубок Кремля, Москва, Россия. Одиночный разряд. Первый круг:
Варвара Грачева (Россия, кв) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:3, 6:2 Вероника Кудерметова (Россия) — Онс Жабер (Тунис) — 6:3, 6:3