Вдова Ельцина посетила «Кубок Кремля»

16 октября в 19.00 по московскому времени начался матч 1/8 финала Кубка Кремля между немцем Филиппом Кольшрайбером и россиянином Кареном Хачановым.
Как сообщает корреспондент Sport24, на трибунах центрального корта в Ледовом дворце «Крылатское» присутствует Наина Ельцина, вдова 1-го президента России Бориса Ельцина, первая леди страны с 1991 по 1999 годы. Наина Иосифовна сидит на соседнем месте с президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым.
Напомним, Борис Ельцин был большим поклонником тенниса.