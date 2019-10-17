Медведев рассказал, что отличает его от Шараповой 

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чем отличается от соотечественницы Марии Шараповой, выигравшей пять турниров Большого шлема.
«Она — женщина, а я — мужчина. Не знаю, что придумать лучше», — заявил Медведев в интервью RT.
Четвёртая ракетка мира также признался, что не смог бы встать в пару с фигуристкой Алиной Загитовой.
«Я бы упал, потому что не умею кататься на коньках», — добавил Медведев.
Ранее Медведев признался, что был бы не против принять участие в конкурсе на точность с хоккеистом Александром Овечкин.