Рублев вышел в полуфинал Кубка Кремля

Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над сербом Николой Милойевичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу 21-летнего российского теннисиста.
Соперником Рублёва в полуфинале станет третий номер посева, хорват Марин Чилич, обыгравший француза Жереми Шарди со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов не сумел защитить титул на Кубке Кремля, проиграв Андреасу Сеппи.