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Умер Александр Волков 

Рамблер + ещё 24 4 часа назад
Умер Александр Волков
Фото: ТАСС
Умер теннисист Александр Волков. Ему было всего 52 года. О смерти спортсмена сообщил в соцсетях его коллега Евгений Кафельников.
«В это невозможно поверить. Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса! Покойся с миром мой друг», — написал Кафельников.
Другой известный теннисист, Марат Сафин назвал смерть Александра Волкова «ужасной утратой и уходом целой эпохи», сообщает ТАСС.
Причиной смерти спортсмена могла стать алкогольная зависимость, передает «Чемпионат».
Теннисист Андрей Чесноков рассказал изданию, что покойного преследовали проблемы со спиртным.
«Все так произошло, потому что он не смог себя пересилить и не пить. Я с ним разговаривал этим летом в начале июня, предлагал съездить на чемпионат мира в августе. Он сказал, что, скорее всего, не сможет выйти из запоя…», — сообщил Чесноков.
По его словам, позднее Волков вышел из больницы, и с ним все было хорошо.
Чесноков также припомнил случай, когда вместе с Волковым участвовал в одном турнире пять лет назад:
«Вечером сели ужинать, я заказал бутылку вина, чтобы выпить по бокалу, на что он ответил: «Я не буду, так как потом не смогу остановиться».
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии67
Теннис , Марат Сафин , Евгений Кафельников , Александр Волков , Андрей Чесноков , ИТАР-ТАСС
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