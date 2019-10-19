Умер Александр Волков

«В это невозможно поверить. Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса! Покойся с миром мой друг», — написал Кафельников.

Другой известный теннисист, Марат Сафин назвал смерть Александра Волкова «ужасной утратой и уходом целой эпохи», сообщает ТАСС

Причиной смерти спортсмена могла стать алкогольная зависимость, передает «Чемпионат»

Теннисист Андрей Чесноков рассказал изданию, что покойного преследовали проблемы со спиртным.

«Все так произошло, потому что он не смог себя пересилить и не пить. Я с ним разговаривал этим летом в начале июня, предлагал съездить на чемпионат мира в августе. Он сказал, что, скорее всего, не сможет выйти из запоя…», — сообщил Чесноков.

По его словам, позднее Волков вышел из больницы, и с ним все было хорошо.

Чесноков также припомнил случай, когда вместе с Волковым участвовал в одном турнире пять лет назад: