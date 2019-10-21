Павлюченкова уступила Бенчич в финале «Кубка Кремля»

Анастасия Павлюченкова стала первой ракеткой России

Женская теннисная ассоциация на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг от 21 октября, в котором произошли изменения у российских теннисисток. Так, Анастасия Павлюченкова стала первым номером России, отыграв сразу десять позиции.

Теперь 28-летняя россиянка располагается на 30-й строчке рейтинга. Ее взлет стал возможен после того, как она добралась до финала Кубка Кремля. В решающей встрече она проиграла швейцарке Белинде Бенчич.