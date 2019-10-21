Рублев высказался о победе на турнире «ВТБ Кубок Кремля» 

Российский теннисист Андрей Рублев высказался по поводу победы в турнире "ВТБ Кубок Кремля", передает Gotennis.
Напомним, что финал соревнований прошел вчера, 19 октября. Отечественный спортсмен обыграл француза Адриана Маннарино.
"Я бы не сказал, что эта победа дала мне больше уверенности, лишь облегчение: наконец-то, я смог выиграть престижный турнир дома под давлением.
Я лишь думаю, что мне стоит играть стабильнее", — рассказал Рублев.
Ранее соотечественница теннисиста Анастасия Павлюченкова проиграла в финале турнира "ВТБ Кубок Кремля".