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Теннисистка из США: Москва меня удивляет, здесь великолепные рестораны 

RT на русском 2 часа назад
Теннисистка из США поделилась впечатлениями о Москве
Фото: globallookpress.com
Американская теннисистка Бетани Маттек-Сандс поделилась впечатлениями от посещения Москвы во время турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
«По-прежнему ли меня удивляет Москва? Да, в этот раз мы особенно хорошо провели здесь время. Посетили Кремль и Красную площадь, обнаружили несколько новых мест. А ещё здесь просто великолепные рестораны. Я очень люблю открывать для себя хорошие местные заведения. Мы попробовали блюда традиционной русской кухни, в том числе борщ, и это было очень здорово», — рассказала Маттек-Сандс RT.
34-летняя спортсменка выступала на Кубке Кремля в паре с Кирстен Флипкенс, с которой они дошли до финала, где уступили представительницам Японии Аояме Сюко и Шибахаре Ине.
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Теннис , Анастасия Павлюченкова , Банк ВТБ
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