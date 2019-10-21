Теннисистка из США поделилась впечатлениями о Москве

Теннисистка из США: Москва меня удивляет, здесь великолепные рестораны

Американская теннисистка Бетани Маттек-Сандс поделилась впечатлениями от посещения Москвы во время турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — « ВТБ Кубок Кремля».

«По-прежнему ли меня удивляет Москва? Да, в этот раз мы особенно хорошо провели здесь время. Посетили Кремль и Красную площадь, обнаружили несколько новых мест. А ещё здесь просто великолепные рестораны. Я очень люблю открывать для себя хорошие местные заведения. Мы попробовали блюда традиционной русской кухни, в том числе борщ, и это было очень здорово», — рассказала Маттек-Сандс RT.

34-летняя спортсменка выступала на Кубке Кремля в паре с Кирстен Флипкенс, с которой они дошли до финала, где уступили представительницам Японии Аояме Сюко и Шибахаре Ине.