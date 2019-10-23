Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Вене 

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Бетани Маттек-Сэндз: «Серене Уильямс важна победа на турнире «Большого шлема» после рождения дочери»

Павлюченкова проиграла в финале «ВТБ Кубка Кремля». В последних двух сетах россиянка выиграла два гейма