Сафин рассказал, сколько у него друзей

Экс-первая ракетка мира, россиянин Марат Сафин , поделился своим видением дружбы.

«Общаюсь с ребятами-испанцами, с которыми рос. Ещё есть тренеры Рублёва и Хачанова. С остальными не пересекаемся. Различные интересы, разные жизни. У меня очень мало друзей. Я просто знаю большое количество людей. Очень аккуратен с термином друг», — заявил Сафин в интервью «Спорт-экспрессу».

Также теннисист добавил, что никому не звонит, когда ему плохо, а научился решать свои проблемы самостоятельно.

Ранее Сафин заявил, что со смертью теннисиста Волкова ушла целая эпоха.