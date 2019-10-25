Федерер вышел в 1/2 финала турнира в Базеле

Федерер без борьбы вышел в 1/2 финала турнира в Базеле

Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в полуфинал турнира в Базеле, передает РИА "Новости".

Как сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов, во встрече 1/4 финала третья ракетка мира должен был сыграть с соотечественником Стеном Вавринкой, однако седьмой номер посева был вынужден сняться с соревнований из-за травмы нижней части спины.

В полуфинале Федерер встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Филип Крайинович (Сербия).

Ранее сообщалось, что швейцарец стал вторым в истории спортсменом, который провел 1500 матчей на турнирах под эгидой АТР.