Федерер в 10-й раз выиграл турнир в Базеле

Швейцарец Роджер Федерер в 10-й раз выиграл теннисный турнир в родном городе Базель. В финале соревнований он без особых проблем одолел австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 9 минут.

Федерер выполнил 4 эйса, при этом не допустив ни одной двойной ошибки. Швейцарец смог реализовать 4 из 10 брейк-пойнтов. Де Минор ни разу не подал навылет. Совершил одну двойную ошибку. А шансов взять подачу соперника у него не было вовсе.

Напомним, призовой фонд турнира в Базеле составил € 2 219 975. В прошлогоднем финале Роджер обыграл представителя Румынии Мариуша Копила со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Всего на счету Федерера теперь 10 побед в Базеле. Он выигрывал турнир в 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 годах.