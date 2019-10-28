Медведев: меня не хотят поздравлять с победами

Российский теннисист Даниил Медведев поделился тем, как сильно на отношение людей к нему повлияли успехи в текущем сезоне, передает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Напомним, что в обновленном рейтинге организации отечественный спортсмен продолжает занимать четвертую строчку.

"Больше всего узнают в России, Европе и Нью-Йорке. В США мне вообще в толстовке ходить приходится. Но это часть моей упорной работы и достижений.

Раньше я побеждал раз в четыре месяца и меня часто поздравляли. Теперь же многие смеются и говорят, мол, не будем тебя больше поздравлять, потому что пришлось бы это делать каждую неделю. Конечно, это шутки. А вообще, ничего не изменилось", — поделился Медведев.