Рублев проиграл на старте турнира в Париже

Российский теннисист Рублев уступил Тсонга в матче первого круга турнира в Париже

Россиянин Андрей Рублев проиграл французу Жо-Вильфриду Тсонга в матче первого круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже. Призовой фонд соревнований составляет €5,2 млн Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:4 в пользу 34-летнего француза. Спортсмены встретились в третий раз, Тсонга одержал вторую победу. Во втором круге француз встретится с итальянцем Маттео Берреттини (10-й номер посева).

Также в турнире принимают участие россияне Даниил Медведев Карен Хачанов , которые вступят в борьбу со стадии второго круга. Медведев (4) встретится с французом Жереми Шарди, Хачанов (8) — с немцем Яном-Леннардом Штруффом. Оба матча пройдут во вторник.

Рублев занимает 22-е место в рейтинге ATP, на его счету две победы на турнирах под эгидой организации. 20 октября Рублев одержал победу на турнире " ВТБ Кубок Кремля", который прошел в Москве. Высшим достижением теннисиста на турнирах серии Большого шлема является выход в 1/4 финала на Открытом чемпионате США (2017).

Тсонга располагается на 35-й строчке в рейтинге ATP, он побеждал на 18 турнирах под эгидой ATP в карьере, в том числе в Париже в 2008 году. Лучшим результатом спортсмена на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Австралии (2008).