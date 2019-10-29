Любовница под прикрытием: за что чемпионка получила пулю

Любовница под прикрытием. За что великая чемпионка получила пулю в спину

Нелёгкая судьба привела эффектную теннисистку Элис Марбл в тайные агенты. Разоблачение банкира нацистов дорого ей обошлось.

В истории мирового тенниса было много гениальных теннисисток. Но вряд ли хоть у кого-то из них был шанс повторить судьбу американки Элис Марбл, которая со своей внешностью могла бы стать звездой Голливуда. Но она сначала изменила внешний вид, манеру игры и чуть позже в прямом смысле слова цвет женского тенниса, а во время Второй мировой стала секретным агентом.

Ракетка вместо биты

В судьбе Элис Марбл было просто бесконечное количество резких поворотов, после которых менялось всё. Первый такой излом судьбы случился с ней в пять лет, когда семья решила переехать из небольшого калифорнийского городка Бекворт в Сан-Франциско. Родители устроились на работу, но спокойная жизнь продолжалась всего год. До внезапной смерти отца. Мать одна поднимала на ноги пятерых детей. Старшим братьям Элис пришлось рано повзрослеть и устроиться на работу. Марбл вспоминала, что с детства просто обожала совершенно разные виды спорта, особенно бейсбол. Вместе с братом Тимом она часто посещала матчи команды San Francisco Seals. Прибегала на стадион задолго до начала игры, чтобы посмотреть разминку, и однажды игроки пригласили Элис поучаствовать в ней. Они просто перепутали её с мальчишкой. Но правда скоро выяснилась, игроки взрослой команды посмеялись над своей ошибкой, а Элис с подачи журналистов стала своеобразным талисманом клуба. Однако братья были против её увлечения.

«Они подарили мне теннисную ракетку, заявив, что я не должна постоянно слоняться возле стадиона, разбивать мячами чужие окна и вообще вести себя, как мальчишка. Мне было всего 13, и я подумала — почему бы нет? Попробую изучить новый вид спорта», — вспоминала потом Марбл. Кто тогда знал, что подарок братьев перевернёт её жизнь?

Чемпионство после изнасилования

Марбл упорно тренировалась в местном парке, попутно успевая заниматься баскетболом, боксом, софтболом, американским футболом и ещё несколькими видами спорта в политехнической средней школе. В 15 лет высокая и стройная девочка пережила страшный шок: после очередной тренировки в парке, когда она шла домой, на неё напал неизвестный. Ударил по лицу, затащил в кусты и изнасиловал. Матери Элис не сказала ни слова, как и братьям с сёстрами. Лишь много лет спустя написала в автобиографии. Она решила, что переживёт это сама. Тренировки стали ещё упорнее и продолжительнее, и постепенно пошли результаты. Сначала на уровне своего города, потом на уровне штата, затем на уровне страны по своему возрасту. Марбл постепенно превратилась в сильную теннисистку с необычно агрессивной манерой игры — у неё были очень сильные и быстрые ноги, мощнейшие удары справа и слева и отличная подача. А ещё она была очень красивой девушкой, любимицей болельщиков.

В 1933 году, когда Элис было 20 лет, она за один день в Ист-Хэмптоне провела 108 геймов подряд и потеряла сознание от солнечного удара. Врачи запретили ей некоторое время заниматься спортом. На следующий год Марбл совершила крайне неудачный вояж в Париж, где она участвовала в серии матчей между командами Франции и США. Спортсменка приехала из французской столицы сильный плеврит.

Врачебный диагноз — год без спорта, длительное лечение в санатории, пропуск почти двух сезонов. Когда Марбл вернулась на корт и подала заявку на участие в чемпионате США-1936, организаторы отказали теннисистке. Они считали, что здоровье спортсменки не позволяет ей участвовать в турнирах. Марбл пришлось написать заявление о том, что она не будет иметь претензий, если с ней на корте что-то случится. А случилось чемпионство. Элис мгновенно стала звездой. Она повторила свой успех в одиночном разряде потом ещё три года подряд, в 1939-м победила на Уимблдоне, а всего в одиночном, парном и смешанном разрядах за пять лет выиграла 18 турниров «Большого шлема»!

Марбл первой из женщин стала играть в шортах, и только первое время над ней смеялись. Потом поняли, что её экипировка — не вызов обществу, а производственная необходимость. Ну а когда на корт выходила эффектная женщина в коротких шортах, которая побеждала всех подряд, у многих мужчин сносило головы.

Вокруг неё вились массы поклонников, среди которых был и некто Ганс Штайнмец, с которым у Марбл случился недолгий роман. В 1940-м после серии великолепных сезонов Элис внезапно объявила о завершении любительской карьеры.

Когда нечего терять

Она приняла участие в серии выставочных (профессиональных) турниров, а затем стала сочинять комиксы, в которых в шутливой форме рассказывала о жизни и судьбе великих женщин. В 1942-м Элис вышла замуж за офицера ВВС США Джо Кроули. В 1944-м Кроули погиб во время выполнения боевого задания. За неделю до его гибели у Марбл на шестом месяце беременности случился выкидыш.

Попав в страшную жизненную ситуацию, спортсменка решила покончить разом со всем и напилась снотворного. К счастью, её вовремя обнаружили и откачали. Дав Марбл некоторое время, чтобы прийти в себя, к ней обратились сотрудники ЦРУ — предложили поработать на страну.

Все детали специальной операции, понятно, хранились в секрете. Но в общих чертах Марбл должна была направиться в Швейцарию к тому самому Гансу Штайнмецу, который в качестве банкира нацистов помогал выводить деньги из Германии. Теннисистка должна была стать любовницей Штайнмеца и достать информацию о счетах, на которые выводились деньги. «Я согласилась сразу, хотя и понимала, что рискую своей жизнью, — призналась Марбл. — Но жить мне не слишком и хотелось, на свою жизнь мне было наплевать». Элис благодаря убедительной легенде сумела убедить Штайнмеца, что сбежала из США, чтобы жить в Европе. Ей удалось сфотографировать документы, ради которых всё и затевалось. Но на встречу для передачи плёнки пришёл не тот агент. Марбл поняла, что где-то случился прокол и попыталась скрыться, но получила пулю в спину. Благодаря феноменальной физической подготовке и проснувшейся любви к жизни Элис сумела скрыться. Но плёнка осталась у двойного агента. Американская разведка нашла потерявшую много крови Марбл в лесу. Великая теннисистка и агент была спасена. А благодаря своей почти фотографической памяти Элис вспомнила значительную часть информации на плёнке.