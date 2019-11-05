Поражение Медведева в Париже назвали случайным

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался об игре четвертой ракетки мира Даниила Медведева на парижском "Мастерсе". Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, главную роль в неудаче 23-летнего уроженца Москвы сыграла перегруженность.
"Даниил очень хотел одержать победу, но усталость от огромного количества соревнований дала о себе знать. Это грустно, так как четка у него была достаточно простой", — сказал Тарпищев.
Ранее сообщалось, что бывшая восьмая ракетка мира Михаил Южный прокомментировал слова российского теннисиста Андрея Рублева о том, что основные проблемы тенниса в России состоят в климате и транспортной логистике страны.