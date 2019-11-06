«О деньгах мы не думаем. И это великолепно»

Теннис — один из самых дорогих и богатых видов спорта. При том что подготовка на профессиональном уровне требует больших затрат, отдача — то есть рекламные контракты и призовые — здесь едва ли не самые высокие в современном спорте. И если раньше миллионные гонорары зарабатывали только теннисисты-мужчины, то теперь их догоняют и перегоняют женщины. 23-летняя Эшли Барти — чемпионка итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в 2019 году — получила рекордный для тенниса гонорар — 4,4 миллиона долларов. При этом призовые фонды соревнований продолжают расти. Откуда в теннисе такие деньги и почему этот спорт так привлекает спонсоров, разбиралась «Лента.ру».

Набили карманы

4,4 миллиона долларов — столько получила первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти после победы на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне. В финале она переиграла прошлогоднюю победительницу — украинку Элину Свитолину . Сумма призовых Барти стала рекордной для мужского и женского туров. Теперь ее общее состояние превысило 6,5 миллиона долларов. Причем по сравнению с 2018 годом гонорар чемпионки соревнований вырос вдвое, как и общий призовой фонд. С 7 миллионов долларов он поднялся до 14. Свитолина же заработала 2,4 миллиона долларов — больше, чем за победу год назад.

Призовой фонд турнира — деньги, которые пропорционально распределяются между всеми участниками. Сумму формируют в основном спонсорские вложения, и зависит она от статуса соревнований. Выше всего призовые на турнирах Большого шлема. Их в сезоне четыре: Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), Открытый чемпионат Франции (« Ролан Гаррос »), Уимблдон и Открытый чемпионат США (US Open). Кстати, только на этих турнирах призовые для мужчин и женщин равны.

Так, в 2019 году самый крупный призовой фонд был у нью-йоркского мэйджора — 57 миллионов долларов. Причем с прошлого года он увеличился на четыре миллиона. Победители турнира в одиночном разряде — испанец Рафаэль Надаль и канадка Бьянка Андрееску — стали богаче на 3,9 миллиона долларов. А спортсмены, проигравшие на самом старте соревнований, получили по 58 тысяч долларов.

У организаторов Australian Open-2019 было 44,5 миллиона долларов (в 2018 году — 39 миллионов). Призовой фонд Уимблдона — 49,4 миллиона долларов (он вырос на 11,8 процента с прошлого года). У «Ролан Гаррос» — 42,7 миллиона, а теннисисты, проигравшие в первом раунде, пополнили счета на 52 тысячи долларов (это сразу на 201 процент больше, чем в прошлом сезоне).

Скачок выплат, который произошел в этом году, — обычное явление. И наблюдается оно ежегодно. Касается это и остальных, менее статусных турниров: категории Masters у мужчин, Premier и International у женщин. При этом в женском туре изменения происходят быстрее.

«Битва полов»

И на это есть причины.

Изначально женщины в теннисе не имели права называться профессионалами и, соответственно, не получали за игру денег. Они требовали равенства прав с конца 1940-х годов. С наступлением Открытой эры (эпоха профессионального тенниса, которая началась в конце 1960-х годов — прим. «Ленты.ру») подход изменился: женщин допустили до профессиональных турниров и стали им платить. Но по сравнению с мужскими гонорарами это были сущие копейки. Например, на турнире Pacific Southwest Open в Лос-Анджелесе мужчина-победитель становился богаче на 12 тысяч долларов, а женщина — всего на 1,5 тысячи.

Все перевернул один матч, так называемая «Битва полов». 20 сентября 1973 года в американском Хьюстоне одна из сильнейших спортсменок поколения Билли Джин Кинг не оставила шансов трехкратному чемпиону турниров серии Большого шлема Бобби Риггсу (который тогда, правда, был уже ветераном). Матч проводился по правилам мужского тенниса, то есть был пятисетовым (женщины играют по три сета — прим. «Ленты.ру»). Его исход заставил руководство Международной федерации тенниса (ITF) пересмотреть и повысить гонорары женщинам.

Кинг стала председателем WTA — организации, которая появилась как профсоюз для борьбы с сексизмом в теннисе. С тех пор эта борьба продолжается, хотя современный вид спорта по праву считается флагманом гендерного равноправия. Обиды теннисисток небеспочвенны: в целом призовые фонды турниров под эгидой WTA все еще меньше, чем в мужской Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Но ситуация меняется на глазах.

«О деньгах мы не думаем»

Если говорить о положении теннисисток в мире женского спорта — они точно самые богатые. И дело не только в зарплатах: уровень медийности позволяет им заключать контракты с ведущими мировыми брендами. Все это благодаря WTA, которая не экономит на рекламе. Она, как и ATP, привлекает самых крупных спонсоров. Производитель офисной техники Xerox, банк BNP Paribas, авиакомпания Jetstar, производитель одежды Peak, часовая компания Rolex, производитель автомобилей Porsche, производитель программного обеспечения SAP и другие — вот кто вкладывает деньги в женский теннис. А ведь еще есть выручка с билетов на турниры: например, самый дешевый билет на финал US Open обойдется в 300 евро.

В рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок 2019 года по версии журнала Forbes теннисистки занимают первые десять позиций. Лидирует 23-кратная чемпионка турниров серии Большого шлема американка Серена Уильямс . По данным Forbes, ее доход за текущий финансовый год (с 1 июня 2018 по 1 июня 2019-го) составил 29,2 миллиона долларов, из них 4,2 миллиона — призовые. Остальные средства она заработала благодаря рекламным контрактам. При этом нельзя сказать, что год был для Уильямс-младшей таким уж успешным со спортивной точки зрения: она не взяла ни одного титула, хотя и вышла в несколько финалов.

При каждом удобном случае Серена говорит, что деньги для нее — не главное. «Никогда мои мысли не были заняты деньгами, я всегда думала о том, как выиграть титул. Не помню, как именно я потратила первый миллион. Помню, что я вообще хотела положить эти деньги на свой счет через банкомат на улице», — признавалась Уильямс в интервью Uninterrupted. А после победы на Уимблдоне в 2009 году она заметила: «О деньгах мы не думаем. Для нас волнительно просто иметь возможность играть в теннис. Нам платят за то, что мы делаем. Это просто бонус. И это великолепно».

Далее в рейтинге — японка Наоми Осака, бывшая первая ракетка мира. Ее годовое состояние равно 24,3 миллиона долларов, а призовые составляют треть этой суммы. Больше нее гонораров не получил пока никто. По прогнозам, к концу 2020 года Осака должна возглавить рейтинг: ее доход перевалит за 30 миллионов долларов за счет контрактов со спонсорами. Призовые в эту сумму не включают, ведь предсказать их размеры невозможно. Третья в списке — немка Анжелик Кербер . Она заработала 11,8 миллиона, из которых 5,3 миллиона — призовые. Первая не играющая в теннис спортсменка рейтинга — американская футболистка Алекс Морган . Она заняла 12-е место. Ее зарплата в клубе «Орландо Прайд» составляет 250 тысяч долларов, еще 5,5 миллиона Морган принесли спонсорские выплаты.

«Сколько именно я зарабатываю, никто точно не знает»

Но самой успешной в финансовом плане теннисисткой является пятикратная чемпионка мэйджоров — россиянка Мария Шарапова . В рейтинге 2019 года она заняла лишь седьмую позицию, зато в 2015-м оказалась единственной девушкой в списке спортсменов, заработавших больше других с 2005 года. Как раз в 2005-м она впервые возглавила список Forbes, а спустя девять лет уже могла похвастаться почти 30 миллионами долларов ежегодного дохода.

«Я никогда не проверяю сумму своих призовых. Я выигрываю турнир, и организаторы перечисляют мне призовые — без каких бы то ни было бумаг. Думаю, что любые деньги заработать тяжело. Когда пишут про меня, то обязательно упоминают, сколько я зарабатываю, для всех это большая тема. Но сколько именно я зарабатываю, никто точно не знает: свой банковский счет я никому не показывала. Однако деньги для меня — не главное, я лишь знаю, что чем больше я буду выигрывать, тем больше я буду зарабатывать. Потому что в этом виде спорта платят хорошо», — говорила Шарапова в интервью газете «Ведомости».

Конечно, многомиллионное состояние Марии — тоже результат мощной рекламной кампании. В разные годы она была лицом TAG Heuer, Colgate & Palmolive, Land Rover, Tiffany & Co , Head, Samsung, Porsche, Evian, Nike. Но в лучшее время весомая часть заработка россиянки приходилась на гонорары за основную деятельность — выступления на корте. Сейчас ситуация иная: Шарапова уже давно не держала в руках кубков, давно не проходила на турнирах дальше четвертьфинала, и то время, когда она получала действительно крупные призовые, давно прошло. Точно можно сказать, что те деньги в разы меньше сумм, которые за аналогичные достижения полагаются спортсменкам сейчас.

Глава WTA Стив Саймон назвал увеличение суммы призовых признаком роста женского тенниса: «Это указывает на ценность нашего спорта и спортсменок. Мы ищем долгосрочные инвестиции. Рынок не оказал никакого сопротивления нашему желанию вывести оплату на рекордный уровень».

Однако есть и другое мнение. Дело не в том, что высокие зарплаты якобы развращают. Просто в этом случае страдает «средний класс» — игроки второй сотни рейтинга, которые довольно часто встречаются на корте с элитными спортсменками. Обычно это происходит на мелких соревнованиях, куда последние могут приехать, чтобы без труда добрать очки. Только вот рост гонораров в туре происходит неравномерно и касается по большей части именно больших турниров, куда середняки отбираются реже. То есть состояние богатых растет с бешеной скоростью, а бедные остаются на своем уровне. Нельзя забывать и о расходах профессионального теннисиста, которые обычно лежат исключительно на нем: постоянные перелеты, содержание команды, зарплата тренера, услуги врачей и налоги.

Но рост призовых, похоже, уже не остановить. Мультимиллионершей теперь можно стать всего за неделю — ровно столько длится Итоговый турнир WTA.