Теннисистка рассказала о миллионных призовых

Теннисистка Белинда Бенчич поведала о том, как она потратит деньги, заработанные на Итоговом турнире WTA, передает "Чемпионат".
Швейцарка прошла по турнирной сетке до полуфинала соревнований, заработав $ 995 тыс. за выступление.
"Куплю недвижимость, "Ламборгини", частный самолет и яхту. Нет-нет! Я думаю, что это большой шаг вперед, что у женщин на Итоговом турнире такие высокие призовые, даже больше, чем у мужчин. Но было бы неплохо, если бы эти деньги получали теннисистки, занимающие в рейтинге места с 100-го по 200-е. Они ведь тоже профессионалы, однако летят на Australian Open в эконом-классе и должны играть там через два дня. Они не могут позволить себе приехать с тренером и физиотерапевтом.
Конечно, рада большим призовым. Могу теперь позволить себе провести выходные в спа", — цитирует Бенчич Tennis World USA.
Ранее стала известна дата решения об участии Надаля в Итоговом чемпионате.