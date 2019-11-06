Известная теннисистка уличила именитого тренера во лжи

Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд осталась крайне недовольна тем, что работавший с чемпионкой US Open Слоан Стивенс Камау Маррей называет себя ее наставником.

По словам атлетки, специалист наживается на ее имени.

"Я не могу больше молчать, пока он обманывает профессиональных игроков, спонсоров и все теннисное сообщество, выдавая себя за того, кем не является, и приписывая себе заслуги других. Да, я не хотела делать публичных заявлений, так как надеялась решить все напрямую с Марреем.

Конечно, я не давала никакого согласия на использование своего имени для его личных и бизнес-интересов. Но его последние действия побудили меня разоблачить его прошлую и нынешнюю схему обмана", — написала Таунсенд в Instagram.

Стоит отметить, что в 2018 году втянутый в скандал специалист входил в список претендентов на звание лучшего тренера года.

Ранее стала известна дата решения об участии Надаля в Итоговом чемпионате.