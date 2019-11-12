Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 ноября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ахмат
Ахмат
0 0
Урал Урал
8 ноября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Уотфорд Уотфорд
8 ноября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Леганес Леганес
8 ноября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
9 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Рубин
Рубин
0 1
Динамо М Динамо М
Ростов
Ростов
1 2
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
2 0
Крылья Советов Крылья Советов
9 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Бёрнли
Бёрнли
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 2
Эвертон Эвертон
9 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
3 0
Вальядолид Вальядолид
Валенсия
Валенсия
2 0
Гранада Гранада
Эйбар
Эйбар
0 4
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
0 1
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
2 3
Унион Унион
Герта
Герта
2 4
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
10 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
0 0
Уфа Уфа
Арсенал
Арсенал
0 1
Зенит Зенит
Сочи
Сочи
2 3
ЦСКА ЦСКА
10 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Астон Вилла Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
3 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
10 ноября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Мальорка
Мальорка
3 1
Вильярреал Вильярреал
Атлетик Б
Атлетик Б
2 1
Леванте Леванте
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эспаньол Эспаньол
10 ноября

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 1
Вердер Вердер
Вольфсбург
Вольфсбург
0 2
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Экс-теннисистка Чакветадзе не поняла восхищения Медведевым 

Газета.Ru + ещё 62 2 часа назад
Чакветадзе не поняла восхищения Медведевым
Фото: ТАСС
Бывшая российская теннисистка Анна Чакветадзе не поняла восхищения игрой Даниила Медведева в первом матче Итоговорого турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом она написала в своем Twitter.
По ее словам, зрители смотрели другой матч 23-летнего уроженца Москвы.
Напомним, что четвертая ракетка мира проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу со счетом 6:7 (5:7), 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в первом матче группового этапа Итогового чемпионата АТР
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Медведев прокомментировал свое поведение на US Open - 2019 Медведев прокомментировал свое поведение на US Open - 2019 Теннисистки устроили потасовку из-за рукопожатия Теннисистки устроили потасовку из-за рукопожатия Надаль заявил о том, что не собирается оправдываться за проигрыш Звереву Надаль заявил о том, что не собирается оправдываться за проигрыш Звереву 
Теги:
Теннис , Анна Чакветадзе , Даниил Медведев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудина рассмешили православные традиции
Ягудина рассмешили православные традиции
Формула 1 берёт курс на экологическую нейтральность
Формула 1 берёт курс на экологическую нейтральность
Известного хоккейного аналитика уволили за расизм
Известного хоккейного аналитика уволили за расизм 6
Медведев объяснил, почему не живет в России
Медведев объяснил, почему не живет в России 2
Конец карьеры близок: каким будет последний бой Хабиба
Конец карьеры близок: каким будет последний бой Хабиба
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение