Экс-теннисистка Чакветадзе не поняла восхищения Медведевым

Бывшая российская теннисистка Анна Чакветадзе не поняла восхищения игрой Даниила Медведева в первом матче Итоговорого турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом она написала в своем Twitter.

По ее словам, зрители смотрели другой матч 23-летнего уроженца Москвы.

Напомним, что четвертая ракетка мира проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу со счетом 6:7 (5:7), 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в первом матче группового этапа Итогового чемпионата АТР