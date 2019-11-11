Медведева назвали будущей первой ракеткой мира

Сербский теннисист назвал Медведева будущей первой ракеткой мира

Медведев показал, что является великолепным теннисистом. Пожалуй, он будущая первая ракетка мира, — цитирует Краиновича Sport Klub.

На данный момент Медведев является четвёртой ракеткой мира. В шести турнирах он доходил до финала и в трёх случаях становился победителем.