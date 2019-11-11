Медведева назвали будущей первой ракеткой мира

Сербский теннисист Филип Краинович считает, что россиянин Даниил Медведев в будущем станет первой ракеткой мира
Медведев показал, что является великолепным теннисистом. Пожалуй, он будущая первая ракетка мира, — цитирует Краиновича Sport Klub.
На данный момент Медведев является четвёртой ракеткой мира. В шести турнирах он доходил до финала и в трёх случаях становился победителем.
Медведев сыграет в группе Андре Агасси с испанцем Рафаэлем Надалем, греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым на Итоговом турнире ATP, ранее писал News.ru.